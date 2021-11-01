КНР подала заявку на присоединение к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Китая подало официальную заявку на присоединение к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики (DEPA). Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении Министерства коммерции КНР.

"Министр коммерции КНР Ван Вэньтао направил послание министру роста торговли и экспорта Новой Зеландии Демиену О'Коннору и от лица Китая подал официальную заявку на присоединение к DEPA новозеландской стороне как депозитарию этого соглашения", - отмечается в документе.

В субботу председатель КНР Си Цзиньпин, выступая по видеосвязи на саммите G20 в Риме, заявил о том, что Китай принял решение присоединиться к Соглашению о партнерстве в области цифровой экономики.

Соглашение о партнерстве в области цифровой экономики было инициировано Новой Зеландией, Сингапуром и Чили. Церемония подписания состоялась в июне 2020 года в онлайн-формате. В январе этого года оно вступило в силу. Ранее о своем намерении присоединиться к соглашению заявили Канада и Южная Корея.