"Известия": в ГД поддержали проект по хранению данных владельцами технологических сетей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал концепцию законопроекта, который обязывает бизнес, владеющий технологическими сетями связи с номерами автономной системы, в течение трех лет хранить на территории России передаваемую по ним информацию. Об этом в понедельник сообщают "Известия" со ссылкой на заключение профильного комитета, подписанное его главой Василием Пискаревым.

"Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции поддерживает концепцию законопроекта и рекомендует принять его в первом чтении", - цитирует газета текст документа.

В парламенте изданию сообщили, что в первом чтении законопроект может быть принят в ноябре, а вступит в силу уже в 2022 году.

"Обязанность хранить информацию, передаваемую по каналам связи, существует уже давно, с 2016 года. Законопроектом эта обязанность распространяется на владельцев технологических сетей связи. Эти сети не используются для непосредственного предоставления услуг связи. Они применяются для обеспечения производственной деятельности организаций и управления технологическими процессами на производстве", - сообщил газете зампред комитета Анатолий Выборный.

По его словам, эти сведения могут быть необходимы для оперативно-разыскной деятельности. Выборный отметил, что новые нормы устраняют правовой пробел, из-за которого правоохранительные органы не могут получить нужную информацию для расследования уголовных дел. "Вероятнее всего, законопроект будет принят в эту или следующую сессию, поэтому в 2022 году его положения уже вступят в силу. Принятие этого закона необходимо, чтобы преступники не уходили от ответственности, полагаясь на закрытость технологических сетей связи от правоохранительных органов", - добавил он.

В апреле правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий владельцев технологических сетей связи, имеющих номер автономной системы, хранить и предоставлять информацию правоохранительным органам.