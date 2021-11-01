Новосибирская область увеличила урожай зерновых почти на 30% по сравнению с 2020 годом

НОВОСИБИРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Аграрии в Новосибирской области, где наблюдалось отставание в темпах уборочной кампании из-за погодных условий, увеличили урожай зерновых культур на 28,5% по сравнению с 2020 годом - с 2,7 до 3,4 млн тонн. Регион впервые вышел на второе место по сбору зерновых в Сибирском федеральном округе, сообщил на оперативном совещании правительства региона глава областного Минсельхоза Евгений Лещенко.

В 2020 году в Новосибирской области, где около трети посевов пострадало из-за аномальной жары, собрали 2 млн 651 тыс. тонн зерновых.

"Полностью завершена уборка урожая зерновых и зернобобовых культур на всей площади. Валовой сбор зерновых составил 3 млн 408 тыс. тонн в первоначальном оприходованном весе при урожайности 23,3 центнера с гектара. Новосибирская область впервые вышла на вторую позицию в Сибирском федеральном округе по объемам валового сбора зерновых, превысив показатели Омской области на 450 тыс. тонн", - сказал Лещенко.

Ранее в регионе наблюдалось отставание в темпах уборки зерновых из-за неблагоприятных погодных условий. Кроме этого, в начале июня сообщалось, что в области второй год подряд фиксируют засуху в трех южных степных районах, в одном из был введен режим ЧС из-за гибели посевов.

Власти Новосибирской области в 2020 году снизили планы по сбору зерновых с 2,6 млн до 2,4 млн тонн из-за засухи, которая наблюдалась с начала мая сразу в нескольких районах. Наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе региона, где власти муниципалитетов вынуждены были ввести режим ЧС из-за массовой гибели посевов, экономические потери от засухи оценили более чем в 5 млрд рублей. Площадь пострадавших посевов оценивалась в 730 тыс. га (около 33% от общего объема). Однако по итогам уборочной кампании аграриям удалось собрать почти 2,7 млн тонн, что на 1,7% больше, чем урожай 2019 года.