Доходы казино в Макао в октябре достигли годового минимума

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 1 ноября. /ТАСС/. Игорная отрасль Макао в октябре показала худший результат за год на фоне нового ужесточения карантинных мер на границе с материковым Китаем. Об этом сообщило в понедельник Управление инспекции и координации азартных игр Макао.

По его данным, за месяц доходы казино города составили 4,365 млрд патак ($543,9 млн), сократившись на 40% в годовом выражении. Это связано с резким спадом туристического потока из континентальной части Китая из-за очередного ужесточения карантинных ограничений. Так, во время октябрьских недельных праздников Макао посетили оттуда всего 8 тыс. человек, поток сократился на 94% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Бывший португальский анклав Макао (Аомэнь) считается крупнейшей игорной зоной в мире. Ее обороты выше, чем у американского Лас-Вегаса (штат Невада). Индустрия Макао обязана своим стремительным ростом многочисленным гостям из материкового Китая, где азартные игры запрещены.

Как отмечают эксперты, восстановлению отрасли препятствует сохраняющийся запрет на въезд иностранных туристов и посетителей из близлежащего Гонконга.