Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в октябре вырос до 51,6 пункта

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в октябре 2021 года вырос до отметки в 51,6 пункта против 49,8 пункта месяцем ранее. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

"Данные по индексу деловой активности за октябрь свидетельствуют, что на рост повлиял подъем производства у российских товаропроизводителей в начале последнего квартала текущего года. Темпы роста производства были незначительными, но самыми быстрыми с мая на фоне сообщений о подъеме потребительского спроса и увеличении притока новых заказов", - отмечается в обзоре.