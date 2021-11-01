В МЭР заявили, что объем рынка анимации РФ может достичь 40 млрд рублей к 2029 году

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Объем рынка анимации России при сохранении текущей динамики может достичь 40 млрд рублей к 2029 году. Об этом в понедельник заявила директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Наталья Стапран в ходе своего выступления на международной онлайн-выставке киноиндустрии, анимации и телевидения TIFFCOM.

"Рынок российской анимации продолжает расширяться. Если сохранятся нынешние темпы роста, составляющие 20% в год, то к 2029 году объем рынка анимации РФ может достичь 40 млрд рублей. Правительство России также оказывает поддержку нашим анимационным студиям. В этом году Минэкономразвития и Российский экспортный центр выделили на эти цели 500 млн рублей, что на 200 млн рублей больше, чем в прошлом году", - подчеркнула Стапран.

Затем с докладом выступила глава Отдела международного развития и продаж киностудии "Союзмультфильм" Марина Повх. "Мы достигли показателя производства в 1 тыс. минут анимации в год, и сейчас в разработке находятся 17 новых проектов "Союзмультфильма", - сказала Повх. - Кроме того, мы продолжаем укреплять наши международные позиции, размещая свои работы на различных платформах для их последующей трансляции с целью расширения аудитории".

В работе онлайн-выставки также приняли участие представители российских анимационных студий "Мельница", "Агама Фильм" и группы компаний "Рики".

Выставка TIFFCOM проводится с 2005 года и является одной из самых масштабных платформ в Азии, посвященных достижениям в сфере киноиндустрии, анимации и телевидения. Работа нынешней выставки продлится с 1 по 3 ноября. Россия принимает участие в TIFFCOM второй раз с 2020 года.