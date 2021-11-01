Прибыль банка "Хоум кредит" за девять месяцев по РСБУ выросла в 3,7 раза

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль банка "Хоум кредит" за девять месяцев 2021 года по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 6,72 млрд рублей, что в 3,7 раза превышает итоги соответствующего периода прошлого года, следует из сообщения кредитной организации.

"Это один из лучших результатов за аналогичные периоды в течение последних десяти лет", - отметила пресс-служба банка. Предметом особой гордости председатель правления банка Дмитрий Пешнев-Подольский, комментируя финансовые итоги за январь - сентябрь 2021 года, назвал рост в третьем квартале показателя NPS (net promoter score, индекс лояльности клиентов - прим. ТАСС) на пять пунктов.

Кредитный портфель физлиц до вычета резервов составил 212,1 млрд рублей, увеличившись с начала года на 21,7%. Объем просроченной задолженности составляет 4,1% от кредитного портфеля, при этом ее доля снижается на протяжении всего года (в декабре 2020 года она составляла 6,6%).

Доля банка на рынке кредитов наличными за последние 12 месяцев выросла в два раза, как сообщается, в основном благодаря запуску нового продукта - кредита с низкой гарантированной ставкой в 5,9% годовых и финансовой защитой. К концу третьего квартала банк вошел в топ-10 по портфелю кредитных карт: он составил 24,9 млрд руб., увеличившись за год на 27,9%. Объем транзакций по кредитным картам превышает прошлогодние значения в 1,3 раза. Драйвером этих изменений, по оценкам банка, послужила новая кредитная карта с "длинным" грейс-периодом "120 дней без %".

Доля транзакций с использованием мобильных платежных систем в дебетовых картах составила 37,6% против 25,2% год назад, в кредитных картах - 31,1% против 15,4% год назад.

Одновременно с ростом активов увеличивалась пассивная база банка. Портфель срочных вкладов вырос с начала года на 6,2%, до 103,8 млрд рублей, портфель текущих и сберегательных счетов - на 54,5%, до 60,2 млрд рублей.

Существенный фокус, по данным банка, был сделан на ESG-инициативы. Выплаты бонусов вакцинированным от коронавируса клиентам "Хоум кредит" стал осуществлять первым среди банков, провел три акции в поддержку вакцинации. Акции охватили 13 тыс. человек, около трети из них вакцинировались непосредственно в ходе кампаний.