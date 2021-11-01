"Транснефть" в октябре отгрузила 11,1 млн тонн нефти на экспорт в российских портах

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Транснефть" в октябре 2021 года, по предварительным данным, отгрузила в крупнейших российских морских портах на экспорт 11,1 млн тонн нефти. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

Ранее сообщалось, что в сентябре этого года через морские порты РФ было отгружено на экспорт 9,66 млн тонн. Таким образом, в октябре отгрузка нефти в месячном выражении могла вырасти почти на 15%.

В Новороссийске в октябре отгружено на экспорт 1,8 млн тонн нефти, в Приморске - 3,8 млн тонн, в Усть-Луге - 2,3 млн тонн, в Козьмино - 3,2 млн тонн. Также в Новороссийске в октябре этого года отгружено 370 тыс. тонн дизельного топлива, в Приморске - 1,1 млн тонн дизтоплива.

Во всех портах погода рабочая, опаздывающих танкеров нет. Прием в систему "Транснефти" и поставки на НПЗ в целом идут по плану, сообщил Демин.