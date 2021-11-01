"Интер РАО" с 1 ноября нарастила экспорт электроэнергии в Китай почти вдвое

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Компания "Интер РАО" с 1 ноября увеличила экспорт электроэнергии в Китай почти вдвое, сообщил ТАСС представитель компании.

"Да", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее врио главы блока трейдинга "Интер РАО" Александра Панина сообщила журналистам, что китайская сторона подала официальный запрос на увеличение поставок до 555 млн кВт⋅ч в месяц. Она подчеркнула, что компания покроет практически весь объем заявки.

"Интер РАО" начала наращивать поставки в Китай в октябре в связи с соответствующей заявкой китайской стороны на фоне энергодефицита в северных провинциях страны.

О дефиците электроэнергии в Китае

27 сентября китайский информационный портал "Цземянь" сообщил, что в 20 регионах КНР была в разной степени ограничена подача электроэнергии из-за дефицита угля. В частности, в северо-восточных провинциях страны ограничения на энергопотребление были введены не только для промышленных предприятий, но и для домохозяйств, а также офисных помещений.

Позднее китайское экономическое издание "Чжунсин цзинвэй" отметило, что основной причиной дефицита угля стало его подорожание из-за ужесточения национальных экологических стандартов. Дополнительной причиной стало сокращение импорта угля на фоне перебоев в работе иностранных поставщиков из-за пандемии коронавируса.