OR Group выделяет логистические сервисы в отдельное юрлицо

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. OR Group (ранее - "Обувь России") выделяет логистические сервисы - открытие пунктов выдачи заказов - в отдельное юридическое лицо ООО "О2", говорится в сообщении компании.

"OR Group выделяет логистические сервисы - открытие партнерских пунктов выдачи заказов - в отдельную структуру в составе группы. Для этого будет создано юридическое лицо - ООО "О2", которое будет являться 100% дочерней компанией ПАО "ОРГ", эмитента акций и головной компании группы", - говорится в сообщении.

Решение о создании общества "О2" принял 29 октября 2021 года совет директоров компании. В 2018 году группа начала открывать партнерские пункты выдачи заказов на базе магазинов компании. На текущий момент в торговых точках компании работают более 3,6 тыс. пунктов выдачи заказов, ежемесячно Or Group выдает около 200 тыс. посылок, отмечается в материале.

Группа сотрудничает с 19 партнерами - ведущими логистическими операторами и онлайн-ритейлерами, среди которых PickPoint, DPD, Почта России, СберЛогистика, "Цайняо", Wildberries, Яндекс.Маркет и другие. Дополнительные сервисы улучшают устойчивость бизнеса и дают дополнительный трафик в магазинах группы, добавляется в сообщении.

По итогам девяти месяцев 2021 года трафик клиентов, которые пришли за посылками, составил 16% от общего трафика торговых точек. За этот период OR Group доставила более 1,8 млн посылок, что в 3,5 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Также проект вносит вклад в EBITDA: комиссионный доход от доставки посылок за девять месяцев вырос в 2,5 раза в годовом исчислении и превысил 84 млн рублей, добавляется в материале.

О компании

OR Group - торговая платформа, на базе которой компания развивает маркетплейс westfalika.ru и экосистему сервисов и управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 7,951 тыс. объектов в 316 городах России.

В октябре 2017 года OR Group привлекла 5,9 млрд рублей в ходе IPO на Московской бирже, эмитентом является ПАО "ОРГ". В соответствии с аудированными финансовыми результатами группы по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), в 2020 году выручка составила 10,8 млрд рублей, чистая прибыль - 0,6 млрд рублей, EBITDA - 2,3 млрд рублей.