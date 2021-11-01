Путин поздравил сотрудников Росфинмониторинга с 20-летием создания ведомства

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с 20-летием создания ведомства, отметив, что во многом благодаря его работе страна стала одним из лидеров в международной системе противодействия отмыванию преступных доходов.

"За прошедшее время сотрудники вашего ведомства в тесном взаимодействии с правоохранительными, контрольными и надзорными органами проделали большую, серьезную работу, направленную на оздоровление финансово-кредитного сектора, борьбу с незаконными финансовыми операциями во всех сферах национальной экономики, на пресечение каналов подпитки террористических и криминальных группировок", - говорится в телеграмме главы государства, опубликованной в понедельник на сайте Кремля.

"Отмечу, что во многом благодаря вашему профессионализму, энергии, ответственному отношению к делу Россия стала одним из лидеров в международной системе противодействия отмыванию преступных доходов", - указывает Путин.

Он выразил уверенность, что сотрудники службы продолжат применять современные и наиболее эффективные формы борьбы с коррупцией и легализацией теневых средств, а также обеспечивать сохранность бюджета.

Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) был образован указом главы государства 1 ноября 2001 года, ведомство начало работу с 1 февраля 2002 года. В 2002-2007 годах КФМ подчинялся Министерству финансов РФ. 9 марта 2004 года он был преобразован в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в ведении Минфина, а с 24 сентября 2007 года она была напрямую подчинена правительству РФ. С 21 мая 2012 года, согласно указу главы государства, служба вошла в число ведомств, руководство деятельностью которых непосредственно осуществляет президент.