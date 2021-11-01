СМИ: глава Barclays ушел в отставку из-за расследования его связей с Джеффри Эпштейном

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор британского банка Barclays Джес Стейли ушел в отставку из-за проводимого расследования его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом в понедельник сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Британские финансовые регуляторы и Банк Англии расследуют связи Стейли с Эпштейном. Barclays в минувшую пятницу ознакомился с выводами проведенной проверки, которые Стейли намерен оспорить.

"Следует отметить, что расследование не делает выводов о том, что Стейли видел или знал о каких-либо предполагаемых преступлениях Эпштейна", - говорится в заявлении банка.

Эпштейн был задержан в США 6 июля 2019 года. Американская прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. По данным следствия, Эпштейн подвергал их домогательствам и сексуальному насилию. Среди его друзей и знакомых было большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и представителей шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере.