Сбор зерна в Кузбассе в 2021 году увеличился на 15%

КЕМЕРОВО, 1 ноября. /ТАСС/. Аграрии Кузбасса собрали в текущем году более 1,6 млн тонн зерновых культур, что по объемам более чем на 15% превышает показатели прошлого года. Повысилась также и средняя урожайность зерна в расчете на один гектар посевных площадей, сообщается в понедельник на официальном сайте правительства региона.

"Средняя урожайность зерновых составила 28,1 ц/га, что выше уровня прошлого года на 3,1 ц/га. По этому показателю Кузбасс входит в тройку лидеров среди регионов Сибири наряду с Красноярским краем и Томской областью. Всего в регионе обмолочено 588,8 тыс. га зерновых и зернобобовых. По предварительным данным, аграрии намолотили 1 млн 653 тыс. тонн зерна в бункерном весе, что на 15,4% больше, чем в прошлом году (1 млн 432 тыс. тонн)", - говорится в сообщении.

По данным регионального Минсельхоза, зерно только убрано с полей, идет его сушка и очистка. Темпы уборки сдерживал холодный сентябрь с частными осадками, но сухая погода в октябре позволила завершить сбор выращенного урожая. Продолжается сбор картофеля, овощных и технических культур.

"У Кузбасса есть высокий сельскохозяйственный потенциал. Для диверсификации экономики и освоения земель регион последовательно развивает аграрный сектор. Сельхозпредприятия обновляют технику, строят зерносушильные комплексы, создают новые рабочие места. Желающие открыть свое дело в аграрной сфере могут получить гранты и пройти обучение", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.

Аграрии региона уже активно готовятся к новой посевной кампании. Закончен сев озимых на площади 43,5 тыс. га, почти в полном объеме заготовлен запас семян озимых и яровых культур, проведена обработка почвы на более чем 220 тыс. га посевных площадей, что составляет почти 80% от плана.