Резидент ТОР "Забайкалье" создал логистический центр на границе с Китаем

ЧИТА, 1 ноября. /ТАСС/. Компания "Международный терминал Забайкальск", которая является резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье", создала универсальный комплекс для перевалки и хранения грузов в районе международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) "Забайкальск" на границе с Китаем. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.

"По соглашению с единым институтом развития - Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики - объем инвестиций в проект составил свыше 31 млн рублей, в Забайкальском крае создано 62 новых рабочих места. Предприятие создает условия для повышения конкурентоспособности и значимости региона в развитии и расширении товарооборота между Россией и Китаем. Также одним из эффектов деятельности компании должна стать активизация предпринимательской деятельности в крае, появление смежных производств и отраслей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Минвостокразвития, изначально проект планировалось реализовать в 2023 году, однако благодаря поддержке режима ТОР оборудование терминала установили уже в 2021 году.

ТОР "Забайкалье" существует с 2019 года, ее крупнейшим проектом является строительство горно-металлургического комбината и освоение крупнейшего в России Удоканского месторождения меди. Всего статус резидента получили 30 компаний с общим объемом заявленных инвестиций 196,9 млрд рублей, запланировано создание около 10 тыс. рабочих мест. На сегодня резиденты вложили 69 млрд рублей и создали 1,8 тыс. рабочих мест, полностью реализовано четыре проекта.