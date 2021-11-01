Экспорт российской сельхозтехники вырос за девять месяцев на 50%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Экспорт российской сельхозтехники из РФ вырос за девять месяцев 2021 года на 50% и достиг 16,3 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении ассоциации "Росспецмаш".

"Объем экспорта продукции российских заводов сельхозмашиностроения за девять месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 50% и составил 16,3 млрд рублей, что уже больше рекордного объема зарубежных поставок в 15,9 млрд рублей, зафиксированного по итогам 2020 года", - отмечается в сообщении.

Всего за январь - сентябрь текущего года отечественные машины были поставлены аграриям из 34 стран. Основными зарубежными рынками за рассматриваемый период стали страны СНГ и Европейского союза, также российские производители продолжают наращивать поставки в Монголию, осваивают рынки стран Скандинавии, Африки, Ближнего Востока, Бразилии. Как сообщили в ассоциации, в количественном выражении наибольший рост экспорта зафиксирован по следующим основным сегментам: отгрузки за рубеж опрыскивателей увеличились в 2,5 раза, пресс-подборщиков - на 68%, плугов - на 62%, жаток - на 59%, машин для внесения удобрений - на 58%, полноприводных сельскохозяйственных тракторов - на 53%, самоходных косилок - на 40%, культиваторов - на 31%, борон - на 26%, зерноуборочных комбайнов - на 15%.

В 2021 году отгрузки в Сербию в денежном выражении выросли в 4,6 раза, в Венгрию - в 4,5 раза, в Польшу - в 4,2 раза, в Монголию - в 2,8 раза, в Азербайджан - в 2,7 раза, в Словакию - в 2,6 раза, в Молдавию - на 86%, в Литву - на 73%, в Киргизию - на 65%, в Казахстан - на 54%, в Германию - на 36%, в Чехию - на 33%. В "Росспецмаше" также отметили, что одна из главных причин роста зарубежных поставок российской сельхозтехники - высокие цены на сельхозпродукцию на мировом рынке, благодаря которым аграрии могут вкладывать дополнительные средства в обновление парка машин.

Кроме того, в целом ряде стран все еще наблюдается высокий отложенный спрос на сельхозтехнику. По причине различных ограничений, действовавших из-за распространения коронавирусной инфекции, многие хозяйства сегодня возвращаются к вопросу о модернизации сельхозпроизводства, что позволяет поддерживать высокие темпы роста экспорта сельхозмашин из России. Важен и тот факт, что отечественные производители не испытывают таких проблем с поставками компонентов, как некоторые иностранные компании. Связанно это с высоким уровнем локализации отечественной сельхозтехники, добавили в ассоциации.