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"Автоваз" приобретет 40% акций принадлежащей "Камазу" компании

Речь идет об АО "Объединенные автомобильные технологии"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Автоваз" приобретет 40% акций АО "Объединенные автомобильные технологии" (АО "ОАТ"), которое принадлежит "Камазу". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Камаза".

"Советы директоров "Автоваза" и "Камаза" одобрили изменение акционерного капитала АО "ОАТ" с созданием совместного партнерства (ПАО "Камаз" будет владеть 45% акций, а АО "Автоваз" - 40% акций) для развития компетенций OAT в области производства современных автомобильных компонентов", - заявили в пресс-службе.

В "Камазе" отметили, что сделку планируется завершить к концу 2021 года после получения соответствующих разрешений.

"В настоящее время согласован план трансформации группы ОАТ, который позволит компаниям группы привлекать новых клиентов, развивать новые проекты и инвестировать в свое операционное и инженерное развитие на территории Российской Федерации", - добавили в пресс-службе производителя.

Ранее на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ было опубликовано уведомление о поступлении ходатайства "Автоваза" о приобретении 40% голосующих акций АО "Объединенные автомобильные технологии".

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