Торги ценными бумагами Softline стартовали на Мосбирже

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Торги ценными бумагами IT-компании Softline начались в понедельник на Московской бирже. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что акции компании включены в котировальный список первого уровня, торги и расчеты проводятся в рублях.

"Теперь, когда мы провели IPO, у нас есть все необходимые возможности для того, чтобы закрепить свою позицию на рынке, продолжая быстро и рентабельно расти. Мы хотели бы поприветствовать новых инвесторов компании и поблагодарить их за проявленное доверие и уверенность в нашем успехе. Мы понимаем, что выход на публичный рынок подразумевает высочайшую ответственность. И мы сделаем все возможное для того, чтобы в предстоящие годы обеспечить максимальную ценность для всех сторон, заинтересованных в результатах нашей деятельности", - приводятся в сообщении слова основателя компании Игоря Боровикова.

В свою очередь председатель набсовета Мосбиржи Олег Вьюгин отметил рост числа IPO российских бизнесов. "Суммарно пять новых эмитентов этого года привлекли на Московской бирже свыше 240 млрд рублей", - добавил он.

Ранее Softline сообщила о выходе на IPO, установив цену предложения на уровне $7,50 за бумагу.

О компании

Компания Softline создана в 1993 году Игорем Боровиковым. Она помогает, содействует и ускоряет цифровую трансформацию деятельности клиентов. Группа объединяет свыше 150 тыс. корпоративных клиентов из различных отраслей экономики с более чем 6 тыс. IT-поставщиков и предоставляет собственные услуги и запатентованные решения.

Оборот Softline за год, закончившийся 31 марта 2021 года, составил $1,8 млрд, штат сотрудников по всему миру составляет около 6 тыс. человек. Компания осуществляет деятельность в более чем 50 странах на развивающихся рынках.