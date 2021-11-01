Акции En+ Group и "Русала" растут после заявления об одобрении разделения активов "Русала"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Акции En+ Group (основной акционер "Русала") и "Русала" в ходе торгов на Московской бирже выросли после заявления, что En+ Group и Sual Partners поддержали предложение о выделении высокоуглеродных активов "Русала" в отдельную структуру, следует из данных торговой площадки.

Так, в пике роста бумаги En+ Group росли на 4,9%, до 912,5 рубля за акцию, а "Русала" - на 3,6%, до 74,295 рубля за акцию.

По данным торгов на 12:35 мск, акции En+ Group торговались по 904 рубля за штуку (+3,9%), а "Русала" - по 73,09 рубля за штуку (+1,9%).

Ранее En+ Group и Sual Partners, два крупнейших акционера "Русала", поддержали идею о выделении высокоуглеродных активов "Русала" в отдельную структуру. Разделение активов может быть завершено во второй половине 2022 года, если будут получены все необходимые корпоративные одобрения и разрешение собрания акционеров.