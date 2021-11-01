Спрос на машиноместа в России за год вырос на 22%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Спрос на машиноместа в третьем квартале 2021 года вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы сервиса "Авито Недвижимость".

"Спрос на покупку машиномест в России продолжает расти: в III квартале он увеличился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По сравнению с предыдущим кварталом этого года рост составил 26%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 70% спроса приходится на подземные паркинги, 22% - на многоуровневые стоянки, по 4% - на открытые и крытые парковки. Наибольшее увеличение спроса на машиноместа за год отмечалось в Севастополе (в 2,6 раза) и Омске (в 2,1 раза).

Также аналитики сервиса отмечают рост спроса на 15% на гаражи по сравнению с третьим кварталом прошлого года. При этом ажиотажа после продления "гаражной амнистии" не наблюдается, говорится в сообщении. Наибольшая динамика в годовом выражении зафиксирована в Красноярске, где спрос на гаражи увеличился в полтора раза.

Цены на гаражи и машиноместа в среднем по стране выросли за год на 8%. Средняя стоимость гаража по итогам третьего квартала составила 270 тыс. рублей, парковочного места - 650 тыс. При этом самое заметное подорожание, почти вдвое, произошло в Сочи, до 3 млн и 1,5 млн рублей соответственно.