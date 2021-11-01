Минпросвещения: "Профессионалитет" поможет регионам решить проблему кадрового дефицита

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Программа "Профессионалитет", которая направлена на сокращение сроков обучения для рабочих профессий и специальностей, поможет регионам решить проблему кадрового дефицита, в том числе при реализации масштабных проектов строительства. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Минпросвещения.

"Новая программа "Профессионалитет", которую ведет Минпросвещения России как одну из 42 инициатив социально-экономического развития страны до 2030 года, поможет решить регионам кадровый дефицит, в том числе при реализации масштабных проектов строительства", - говорится в сообщении.

Например, такую помощь программа может оказать Москве: представители органов исполнительной власти города ранее заявили о 40% дефиците трудовых ресурсов на московских стройках, включая потребность и в рабочих, и инженерных кадрах. Программа может предоставить Москве новые кадры уже в ближайшие два года.

"Мы внедрили "Профессионалитет" в систему среднего профессионального образования прежде всего для таких задач. Мы знаем запросы экономики, видим то, в чем нуждаются регионы, подключаем ведущих работодателей, компании и предприятия, запускаем программы - и на выходе из колледжа имеем востребованного рабочего с фактически гарантированным местом работы. Москва может опереться на эту программу и мы в этом поможем", - приводятся в сообщении слова министра просвещения Сергея Кравцова.

С 1 сентября 2022 года обучаться по программам "Профессионалитета" будут 150 тыс. студентов. К 2024 году через нее пройдут более 600 тыс. студентов. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 млрд рублей, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В 2022 году ожидается участие в проекте предприятий, относящихся к восьми отраслям экономики: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность, химическая и фармацевтическая отрасль.