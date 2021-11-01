Сбербанк изменил название своей "дочки" на Украине на Международный резервный банк

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Сбербанк принял решение изменить название своего дочернего банка на Украине на Международный резервный банк. О таком решении организации сообщил в понедельник украинский ресурс Finbalance.

"Изменить название на Акционерное общество "Международный резервный банк", сокращенно - АО "МР Банк", - сказано в решении банка за подписью старшего вице-президента Сбербанка Тимура Козинцева.

Этим решением правление банка уполномочено "самостоятельно принимать решения по вопросам, относящимся к порядку, условия использования банком новых знаков для товаров и услуг".

Ранее Верховный суд Украины запретил АО "Сбербанк" (Киев) использовать название Сбербанк на украинской территории. Последующая апелляция кредитной организации результатов не принесла - суд оставил в силе решение суда первой инстанции, который удовлетворил иск "Ощадбанка" и обязал отказаться от домена sberbank в украинском сегменте интернета.

Санкции против банков России

19 марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о продлении на три года санкций в отношении дочерней структуры Сбербанка, а также Проминвестбанка ("дочки" российской госкорпорации ВЭБ.РФ, которая была продана украинскими властями). Санкции были введены в марте 2017 года. Тогда под них подпали пять банков, которые принадлежали России: Сбербанк, VS Bank, Проминвестбанк, ВТБ и БМ-Банк.

Санкции предполагают, в частности, запрет на вывод средств за пределы Украины, а также на выплату дивидендов, процентов, на возвращение межбанковских депозитов и кредитов, средств из корреспондентских счетов субординированного долга. Запрет также касается распределения прибыли и капитала этих банков.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму. В начале марта 2020 года стало известно, что украинские власти продали Проминвестбанк на аукционе, однако информации о покупателе нет. ВЭБ.РФ заявлял, что считает аукцион незаконным и намерен компенсировать свои потери за счет активов Украины на территории иностранных юрисдикций.

31 января 2021 года третейский суд (Стокгольмский арбитраж) вынес промежуточное решение в международном инвестиционном споре между ВЭБ.РФ и Украиной. В пресс-службе ВЭБ.РФ сообщали, что арбитры "признали ВЭБ.РФ инвестором по смыслу Двустороннего инвестиционного соглашения о защите инвестиций 1998 года, заключенного между Россией и Украиной". При этом, вопреки доводам Украины, арбитраж отказался признавать ВЭБ.РФ государственным органом или частью государства.