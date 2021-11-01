Количество перевозок пассажиров по сети РЖД в октябре выросло на 12%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Число поездок пассажиров по инфраструктуре "Российских железных дорог" (РЖД) в октябре 2021 года увеличилось относительно октября прошлого года на 12,2 % и составило 92 млн. Об этом говорится в официальном Telegram-канале холдинга.

В дальнем следовании их количество увеличилось на 27,2% (до 7,1 млн), а в пригородном сообщении - на 11,1% (до 84,9 млн).

Всего за 10 месяцев по российским железным дорогам совершено 876 млн поездок (+20,4%). Из них в дальнем следовании - 79,5 млн (+36,8%), в пригородном сообщении - 796,5 млн (+18,9%).