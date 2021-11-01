Четыре новых субсидируемых авианаправления откроют из ЯНАО на юг страны в следующем году

ТАСС, 1 ноября. Авиакомпания "Ямал" запустила продажу билетов по четырем новым субсидируемым направлениям из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) на юг России. Со следующего года ямальцы смогут отправиться зимой в Краснодар, летом - в Минеральные Воды и Анапу, сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО в понедельник.

"С сегодняшнего дня АТК "Ямал" начинает продажу билетов на 2022 год. С 1 января к субсидируемым направлениям добавятся еще четыре. Из Салехарда вводится круглогодичный рейс в Краснодар. Еще три направления - летние, в период отпусков авиакомпания будет осуществлять перевозки в Минеральные Воды из Салехарда и Нового Уренгоя, а также по маршруту Новый Уренгой - Анапа", - говорится в сообщении.

Кроме этого, рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в Сочи, которые действовали с 1 мая по 30 сентября, станут круглогодичными. Также теперь из Салехарда в Москву можно будет улететь не только в Домодедово, но и в Шереметьево. В пресс-службе уточнили, что жители ЯНАО неоднократно выражали пожелания о вводе рейса с посадкой в аэропорту Шереметьево.

"Тариф на билеты теперь будет гибким - чем раньше приобретается билет, тем ниже цена. Стоимость льготных билетов для детей из многодетных семей также останется на прежнем уровне - 2 500 рублей", - добавили в пресс-службе.

Количество межрегиональных субсидируемых направлений из аэропортов ЯНАО, выполняемых авиакомпанией "Ямал", в последние годы непрерывно растет. С 2018 по 2021 год маршрутная сеть, обслуживаемая воздушными судами "Ямала", расширена с восьми до 34 направлений.