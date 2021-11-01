Россия сможет сокращать энергетический экспорт с 2031 года на 2,1% ежегодно

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российский энергетический экспорт может сокращаться на 2,1% ежегодно с 2031 года по 2050 год, в то время как темпы роста неэнергетического экспорта составят 4,4% в год. Об этом говорится в целевом сценарии стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Сокращение энергетического экспорта возможно в том числе за счет переориентации на продукцию высокого передела. "Для улучшения показателей снижения энергоемкости и углеродоемкости экономики Российской Федерации требуется усиление мер воздействия государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности в секторах экономики с наибольшим объемом потребления энергии", - указывается в стратегии.

Так, отраслями с наибольшим объемом потребления топливно-энергетических ресурсов в стратегии отмечены производство и распределение электрической и тепловой энергии, промышленность и жилищно-коммунальное хозяйство.

При этом в инерционном сценарии стратегии предусмотрено падение энергетического экспорта в период с 2031 года по 2050 год на 2,8% ежегодно, которое не компенсируется расширением неэнергетического экспорта. В то же время инерционный сценарий не отвечает на вызовы, связанные со снижением мирового спроса на углеводороды и углеродоемкие товары, подчеркивается в документе.