На Украине "индекс борща" за год вырос на 5,5%

КИЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Основные ингредиенты для приготовления борща - одного из самых популярных на Украине блюд - выросли в цене на 5,5%.

"65,16 гривны (около $2,5) - во столько обойдется порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту. По сравнению с октябрем 2020 года цена выросла на 5,52%", - отмечается в исследовании, которое провел Офис эффективного регулирования.

По его данным, за год морковь подорожала на 22,4%, свекла - вдвое, капуста - на 15,2%, репчатый лук - на 69,5%. Значительно больше любителям борща придется заплатить и за другие продукты, в том числе за свинину (+4,49%). В то же время картофель и сметана упали в цене на 8%.

Украинский "индекс борща" - аналог "индекса биг-мака", который принят в США и других государствах. На примере самого популярного продукта в стране отлеживается динамика изменения цен на продукты, которые используются в его приготовлении. На Украине "борщевой набор" отражает, в частности, стоимость наиболее простых и популярных овощей - капусты, лука, моркови, картофеля, свеклы. Экономисты используют цену набора для моделирования реального состояния экономики и финансовых возможностей общества.