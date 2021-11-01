Краснодар возобновляет прерванное из-за пандемии авиасообщение с Дубаем

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Международный аэропорт Краснодар со 2 ноября возобновляет авиасообщение с Дубаем, которое прерывалось в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аэропорта в понедельник.

"Со 2 ноября авиакомпания FlyDubai начнет выполнять рейсы из Краснодара в Дубай. Таким образом, будет восстановлен традиционный маршрут между Объединенными Арабскими Эмиратами и Краснодарским краем", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, рейсы будут выполнять два раза в неделю по вторникам и субботам. По прилете в аэропорт Дубая гости должны предъявить справку о ПЦР-тесте, сданном не позднее чем за 72 часа до вылета, также в Дубае существует утвержденный перечень лабораторий, где можно сделать тесты, результаты из других лабораторий не принимаются. По прилете пассажиры обязаны пройти повторное бесплатное тестирование на COVID-19.