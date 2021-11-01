На Ставрополье за 10 лет более 800 фермеров воспользовались грантовой поддержкой

ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Грантовой поддержкой на Ставрополье с 2012 года воспользовались свыше 800 фермерских хозяйств. Общий объем финансирования составил 3,6 млрд рублей, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе министерства сельского хозяйства края.

"Грантовой поддержкой с 2012 года воспользовались более 800 крестьянско-фермерских хозяйств, в том числе: 550 начинающих фермеров, 215 семейных ферм, грант "Агростартап" получили 60 хозяйств. Соответствующие гранты и субсидии получили за это время и 20 сельхозкооперативов. Общий объем грантовой поддержки малых форм хозяйствования и кооперации за 2012-2021 годы составил 3,6 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Виктора Фетисова.

Отмечается, что с 2012 года, благодаря помощи государства, фермеры Ставрополья создали более 1 тысячи 800 рабочих мест, построили и модернизировали 271 сельскохозяйственный объект, приобрели 1 447 единиц оборудования и техники и более 22 тыс. голов крупного рогатого скота, а также получили выручку от реализации продукции в размере 4,5 млрд рублей.

Грант "Агростартап" на Ставрополье реализуется в том числе благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".