Российская компания "ГеоСплит" победила в одной из номинаций на Китайском Энергофоруме

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Технология портфельной компании Группы "Роснано" "ГеоСплит" получила международное признание на VI Китайском Энергетическом Форуме, сообщила в понедельник пресс-служба Группы.

"В Шанхае в рамках VI Китайского Энергетического Форума прошла церемония награждения лучших инновационных проектов в нефтегазовой отрасли. Портфельная компания Фонда Rusnano Sistema "ГеоСплит", разработчик технологии динамического маркерного мониторинга нефтегазовых объектов, завоевала победу в номинации "Технология снижения затрат и повышения эффективности". Это первая значительная победа компании на международном уровне", - говорится в сообщении.

Награждение проводилось с целью поощрения инновационных разработок, оказывающих значительное влияние на развитие энергетического сектора Китая. Эксперты оценивали технологии по множеству критериев, ключевыми из которых были уникальность технических разработок и их экономическая эффективность.

"Правительство Китая отводит центральную роль собственным инновациям, активно поддерживая и стимулируя их разработку. Признание российской промышленной технологии на китайском рынке - знак качества, эффективности и отсутствия аналогов. Маркерная диагностика GEOSPLIT неоднократно становилась лауреатом множества наград, связанных с инновациями в России. Компания искренне ценит признание китайских партнеров и будет продолжать обеспечивать высокое качество технологии и расширять технологический портфель с целью дальнейшего продуктивного взаимодействия обеих сторон", - отметили в пресс-службе Группы "Роснано".

По прогнозам экспертов, российский рынок исследований скважин к 2023 году в денежном выражении вырастет в 2,6 раза до 66 млрд рублей, а глобальный рынок внутрискважинных исследований к 2025 году достигнет $1,7 млрд.

О компаниях

"ГеоСплит" - международная цифровая нефтесервисная компания, разработчик технологии маркерных динамических исследований нефтегазовых объектов. Технология GEOSPLIT позволяет получать поток данных о характере работы исследуемых нефтегазовых объектов на протяжении нескольких лет, а также вырабатывать рекомендации, нацеленные на решение конкретных задач компаний-недропользователей и заказчиков в сегментах добычи, разработки, хранения и транспортировки углеводородов.

На протяжении нескольких лет компания реализует проекты маркерного мониторинга на крупнейших нефтегазовых месторождениях Китая. Партнеры и клиенты отмечают преимущества технологии для исследования скважин и перспективы ее применения в реализации проектов по цифровизации добычи.

В Группу "Роснано" входят акционерное общество "Роснано", Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям Группы работают 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.