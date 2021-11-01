Объемы строительства в Ингушетии к октябрю выросли более чем на 10%

МАГАС, 1 ноября. /ТАСС/. Республика Ингушетия к октябрю 2021 года увеличила показатели в строительной сфере по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 10% - до 15,13 млрд рублей. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в сентябре 2021 года составил 1695,8 млн рублей, или 159,1% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе - сентябре 2021 года - 15,13 млрд рублей, или 110,2%", - говорится в сообщении.

Что касается ввода жилья, согласно статистике, в сентябре в республике было введено 18,2 тыс. кв. м жилья, что на 48% больше, чем в сентябре 2020 года.

В Ингушетии активно реализуются мероприятия в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Так, ранее власти Ингушетии сообщали, что намерены досрочно, в течение двух лет, завершить реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта. Речь идет о республиканской адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Ингушетии в 2019-2024 годах", которая была утверждена в рамках нацпроекта.

В прошлом году в Ингушетии был перевыполнен план по переселению людей из аварийных домов в 5,6 раза - по нацпроекту "Жилье и городская среда" в течение года в регионе были переселены 56 человек.