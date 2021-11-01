Около 55 млн евро вложили немецкие инвесторы в экономику Кубани за пять лет

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Инвесторы из Германии вложили в экономику Краснодарского края порядка 55 млн евро за последние пять лет. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы администрации региона.

"Кубанский и немецкий бизнес имеют давние теплые отношения. Мы дружим городами, доверяем друг другу как деловые партнеры и воплощаем в жизнь совместные проекты, которые продолжают развиваться даже в сегодняшнее непростое пандемийное время. За последние пять лет инвесторы из Германии вложили в экономику края порядка 55 млн евро", - приводит пресс-служба слова губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что в компаниях с немецким капиталом работают более 2 тыс. жителей региона.

Глава Представительства немецкой экономики в России Маттиас Шепп в ходе открытия выставки "Мастера России: сделано по-немецки", посвященной достижениям германского бизнеса, отметил, что Краснодарский край - привлекательный регион для немецкого бизнеса с точки зрения инвестиций. По его словам, за первую половину 2021 года немецкие компании вложили 1,4 млрд евро в российскую экономику.

"Крупнейшие немецкие концерны имеют предприятия по всей стране и на Кубани. Руководство отмечает креативность русских сотрудников, умение найти выход из любого положения. Думаю, залог успеха - в соединении немецкой педантичности и уникальной российской инженерной мысли", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края слова Шеппа.