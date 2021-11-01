TEPCO хочет осуществить сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" весной 2023 года

АЭС "ФУКУСИМА-1" /Япония/, 1 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) хотела бы начать сброc очищенной воды с АЭС "Фукусима-1" в океан весной 2023 года. Об этом посетившей АЭС группе иностранных журналистов, в которую вошел корреспондент ТАСС, сообщил в понедельник руководитель процесса очистки воды на станции Дзюнъити Мацумото.

"Мы ориентируемся на весну 2023 года", - отметил он. Мацумото подчеркнул, что вопрос со свободным местом для хранения очищенной воды стоит крайне остро и дальнейшее промедление в вопросе сброса воды вызовет большие трудности у ликвидаторов на АЭС.

В апреле правительство Японии разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной станции "Фукусима-1", которая, как утверждает TEPCO, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Представитель TEPCO, отвечающий за работу системы ALPS, при помощи которой очищается вода на станции, подчеркнул, что содержание трития в ней перед сбросом доводится до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения.

По словам Мацумото, перед сбросом очищенная в системе ALPS вода будет разбавляться морской водой в соотношении один к ста, а для слива воды в океан планируется построить специальный подводный туннель протяженностью 1 км. Таким образом сливаемая вода не будет смешиваться с той водой, которая используется для разбавления очищенной воды перед сбросом. Он также пояснил, что сброс воды можно будет остановить в любой момент, а само место сброса будет на достаточном удалении от мест рыболовного промысла, чтобы никак ему не навредить.

В том случае, если система ALPS не справляется с очисткой воды с первого раза, эту воду направляют на повторную очистку. "За все время существования нашей системы не было ни единого случая, чтобы ALPS со второго раза не смогла бы очистить воду до необходимых установленных значений", - подчеркнул Мацумото, отвечая на соответствующий вопрос корр. ТАСС.

В настоящее время в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в течение 30 лет. Международное агентство по атомной энергии намерено контролировать этот процесс на постоянной основе.

Соседние с Японией страны, включая Китай и Южную Корею, выразили свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Токио по всем аспектам, связанным с планами сброса воды с АЭС "Фукусима-1".