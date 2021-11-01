"Аэрофлот" запустит рейсы в Египет и ОАЭ из Ростова-на-Дону в начале декабря

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 ноября. /ТАСС/. Регулярные рейсы в Хургаду, Шарм-эш-Шейх (Египет) и Дубай (ОАЭ) из Ростова-на-Дону начнут выполняться в начале декабря, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе аэропорта Платов, полеты будет выполнять "Аэрофлот".

"Рейсы "Аэрофлота" в Египет из Ростова-на-Дону в Хургаду и в Шарм-эш-Шейх запланированы с начала декабря и до конца осенне-зимней навигации с периодичностью два раза в неделю", - сообщил представитель авиаузла. Он уточнил, что полеты в Хургаду будут осуществляться по четвергам и воскресеньям, в Шарм-эш-Шейх - по средам и субботам.

"Рейсы "Аэрофлота" в ОАЭ из аэропорта Платов запланированы в Дубай по четвергам и воскресеньям также с начала декабря", - добавили в пресс-службе аэропорта.

С 9 ноября Россия с учетом эпидемической обстановки снимет ограничения на авиасообщение с Австрией, Швейцарией, Финляндией и ОАЭ. Авиасообщение с ОАЭ возобновили в начале сентября 2021 года.