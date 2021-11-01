Титов: взаимное признание вакцин ускорит возврат привычных условий ведения бизнеса в РФ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Решение вопроса взаимного признания вакцин ускорит возвращение привычных условий ведения бизнеса в России и избавит иностранных туристов от "ненужных трудностей". Такое мнение высказал в понедельник ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

"Я давно выступаю за признание импортных прививок от COVID-19 в России и допуск иностранных вакцин к нам. Мы должны совместно противостоять распространению инфекции, а не создавать ненужные трудности для иностранных туристов, наших музеев и бизнеса", - сказал он.

Титов подчеркнул, что "чем быстрее удастся решить вопрос со взаимным признанием вакцин, пускай и не со 100% согласованием всех деталей, тем раньше нам всем удастся вернуться к привычному образу жизни, отдыха, путешествий и ведения бизнеса".

Как сообщил ранее в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль надеется, что в вопросе взаимного признания вакцин в обозримой перспективе можно рассчитывать на положительные результаты. Он также напомнил, что и президент РФ Владимир Путин, и российская делегация на саммите Группы двадцати, который прошел в Риме 30-31 октября, вели речь о том, что "нужно реально ускорить и добиться как можно скорее признания сертификатов о вакцинации".