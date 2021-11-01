Алексис Родзянко в конце года покинет пост главы Американской торговой палаты в России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Алексис Родзянко в конце 2021 года покидает пост президента и генерального директора Американской торговой палаты (AmCham) в России после восьми лет работы, на этом посту его сменит Роберт Эйджи, сообщает палата.

Отмечается, что Эйджи работал на руководящих должностях в компаниях Xerox и Cisco в России, а также дважды избирался членом совета директоров AmCham и входил в ее исполнительный комитет.

"Трудно переоценить ценность, которую Алексис приобрел для AmСham с тех пор, как присоединился к ней в 2013 году. С самого начала он использовал свои обширные связи, знания и опыт, чтобы успешно управлять Палатой в неспокойные времена. Поддерживая всех наших членов, он также сыграл важную роль в развитии двусторонних деловых и экономических связей и работал над стабилизацией российско-американских отношений", - сказал председатель совета директоров AmСham Russia Барри Шеридан, слова которого приводятся в сообщении.

"В то же время мы рады приветствовать Роберта в качестве нашего нового президента и генерального директора. Его обширный и уникальный опыт работы с крупными транснациональными корпорациями в России, а также работа с рядом малых и средних предприятий будет иметь огромную ценность для AmСham в России и всех ее членов, в том числе в помощи нам в дальнейшем развитии наших программ для малого и среднего бизнеса", - добавил он.