"Транснефть" в октябре увеличила прокачку нефти на 10,7%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Транспортировка нефти по системе "Транснефти" в октябре 2021 г. выросла на 10,7% в сравнении с данными октября 2020 года, до 39,484 млн тонн. Прокачка нефти на экспорт в прошлом месяце выросла в годовом выражении на 5,7%, до 18,41 млн тонн, следует из данных "Транснефти".

По магистральному нефтепроводу "Дружба" в октябре было прокачано 3,241 млн тонн нефти, что на 17,8% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Через морские порты отгружено на экспорт более 11 млн тонн нефти (рост на 32,2% к октябрю 2020 года).