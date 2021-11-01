Общее число подразделений банков за сентябрь сократилось на 0,8%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Общее число действующих в России подразделений банков сократилось на 0,8% (или на 227) и на начало октября составило 27 тыс. 643, следует из статистики, опубликованной на сайте ЦБ РФ.

Существеннее всего за период с 1 сентября по 1 октября сократилось число представительств - на 4,73% (или на 9 единиц), до 181, количество операционных офисов - на 1,76% (или на 87 единиц), до 4 тыс. 856, а также дополнительных офисов - на 0,72% (или на 136 офисов), до 18 тыс. 729. На начало октября насчитывалось 645 операционных касс вне кассового узла и 373 головных офисов, что соответственно на 0,6% и 0,5% меньше, чем в начале сентября.

По данным ЦБ, число филиалов за сентябрь сократилось на 0,2%, до 475. При этом за месяц увеличилось количество кредитно-кассовых офисов и передвижных пунктов кассовых операций - почти на 0,5% и на 0,7% соответственно. Теперь в стране насчитывается 2 тыс. 92 кредитно-кассовых офиса и 292 передвижных пункта кассовых операций.

Закрытие подразделений банков отмечено во всех регионах. Самое значительное сокращение в относительном выражении банковских подразделений зафиксировано в Северо-Западном, Северо-Кавказском и Дальневосточном федеральных округах - на 1,2% (до 1 тыс. 730 единиц), около 1,2% (до 773 единиц) и почти на 1,1% (до 1 тыс. 730 единиц) соответственно. В абсолютном выражении наибольшее сокращение подразделений банков произошло в Центральном федеральном округе: здесь их число уменьшилось на 63 подразделения, до 7 тыс. 107.