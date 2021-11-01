На Ставрополье в 2021 году планируют собрать 56 тыс. тонн яблок

ПЯТИГОРСК, 1 ноября. /ТАСС/. Урожай яблок в Ставропольском крае в 2021 году должен составить около 56 тыс. тонн, что практически соответствует уровню минувшего года. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

"На сегодняшний день с уборочной площади яблоневых садов 1 тыс. 571 га в крае собрали 33,6 тыс. тонн плодов при средней урожайности 214 ц/га, что составляет 60% от запланированного объема", - говорится в сообщении. Таким образом, всего в регионе ожидается урожай в 56 тыс. тонн.

Отмечается, что за последние 10 лет на Ставрополье в 2,6 раза увеличилось производство плодов и ягод - до 60 тыс. тонн во всех категориях хозяйств в 2020 году. На сегодняшний день в организованном секторе отрасли работают 7 тыс. человек в 50 плодоводческих организациях. Общая площадь садов составляет 11 тыс. га, в том числе плодоносящих - 7,7 тыс. га.

По данным пресс-службы, ежегодно в субъекте закладывается более 600 га садов, из которых половина - это суперинтенсивные сады. Также внутри региона производится отечественный посадочный материал, соответствующий высоким стандартам.

"Сбор яблок достаточно напряженный период в садоводческих хозяйствах: один из самых трудоемких процессов, поскольку используется ручной труд. Яблоки собираются бережно - не допустимы повреждения плодов, так как они должны сохранить свой товарный вид и долежать до весны", - рассказала начальник отдела растениеводства Министерства сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева, слова которой приводятся в сообщении.

Министерство сообщает, что реализация ставропольских яблок осуществляется в пределах Ставропольского края, а также на территории Краснодарского края, Московской, Ростовской, Волгоградской, Нижегородской и ряда других областей и Дальнего Востока.