Производителям медкислорода компенсируют 20% стоимости нового оборудования

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Производители медицинского кислорода смогут возместить 20% стоимости нового оборудования за счет федеральных средств. Об этом в понедельник сообщается на сайте правительства РФ.

Ранее, 25 октября, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 475 млн рублей на субсидии для приобретения воздухоразделительных установок, позволяющих получать медицинский кислород.

"С помощью федерального финансирования предприятия смогут компенсировать 20% стоимости новых установок. Решение позволит обеспечить бесперебойное производство кислорода и увеличить его поставки в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Поясняется, что речь идет о приобретении российских криогенных воздухоразделительных установок (ВРУ) нового поколения. Такое оборудование позволяет разделять воздух на компоненты и производить до 140 т кислорода в сутки, что на 10% больше по сравнению с ВРУ прошлого поколения, уточнили в кабмине.

О выделении таких средств Мишустин также говорил 1 ноября на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.