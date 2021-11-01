Стоимость реконструкции моста 1956 года в Уфе составит порядка 3,4 млрд рублей

УФА, 1 ноября. /ТАСС/. Стоимость реконструкции арочного моста в Уфе 1956 года постройки составит порядка 3,4 млрд рублей, срок работ превысит три года. На объекте требуется полная замена стальных конструкций, сообщил ТАСС начальник управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений мэрии Уфы Константин Паппе в понедельник.

В понедельник было запущено движение по трем полосам нового моста-вставки между двумя существующими через реку Белая на въезде в Уфу, он строился более двух лет. Ранее власти сообщали, что после ввода объекта в эксплуатацию мост 1956 года будет закрыт на ремонт.

"Расходы на реконструкцию моста соизмеримы со стоимостью нового моста-вставки, который стоил порядка 3,4 млрд рублей. По проекту организации, срок работ - до 42 месяцев, но мы будем их оптимизировать для снижения сроков. Мост состоит из стали и железобетона, причем сталь не сварная, и не совсем предназначена для использования в мостах, ее необходимо заменить полностью. То есть пролетное строение будет демонтировано полностью, и вместо стали в нем будет использована железобетонная конструкция. А сам мост будет цельнометаллическим, как два рядом стоящих. Арка тоже будет демонтирована, но будет восстановлена обратно, для придания объекту эстетического вида", - сказал собеседник агентства.

Глава Башкирии Радий Хабиров в понедельник сообщил журналистам, что уже планируется проведение конкурсных процедур для отбора подрядчика на реконструкцию моста, соответственно, в ближайшее время движение по нему будет прекращено. В настоящее время по нему разрешен проезд только легковых автомобилей.

О состоянии моста

По данным мэрии, мост построен в 1956 году в сталежелезобетонном исполнении с центральным судоходным арочным пролетом высотой 148 м, он рассчитан на движение транспорта по двум полосам. По результатам обследований с 2004 по 2017 год определено, что конструкция в неудовлетворительном техническом состоянии.