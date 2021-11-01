Инфраструктурные кредиты для Приморья позволят построить жилье в Архангельске

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Инфраструктурные кредиты в размере 2,6 млрд рублей, выделенные Архангельской области на строительство дорог, позволят построить жилые кварталы в Архангельске и Северодвинске, рассказал в понедельник ТАСС глава региона Александр Цыбульский. По его словам, это будет способствовать решению проблемы расселения ветхого и аварийного жилья в области.

"У нас есть два крупных микрорайона, которые мы сейчас активно развиваем. Один в Архангельске, другой в Северодвинске. Они фактически уже полностью сконфигурированы с точки зрения социальной инфраструктуры, с точки зрения потенциальной застройки, наличия свободных участков. Упирались в единственную проблему - отсутствие транспортной инфраструктуры. Поэтому для нас направление этих 2,6 млрд рублей на строительство новых дорог в Архангельске и Северодвинске с целью комплексного грамотной, не точечной застройки строительства новых микрорайонов очень важно", - сказал Цыбульский.

В начале октября правительственная комиссия по региональному развитию поддержала два проекта Архангельской области, регион получит инфраструктурный бюджетный кредит в размере 2,6 млрд рублей на строительство дорог в Архангельске и Северодвинске. Первый инфраструктурный проект предполагает строительство дорог в рамках комплексной застройки квартала в округе Майская горка в Архангельске. В Северодвинске в рамках комплексной застройки квартала, расположенного в границах улиц Карла Маркса и Северо-Западной, будет возведено 100 тыс. кв. м жилья.

Жилищный вопрос в регионе

Программой в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" предусмотрено расселение 474,3 тыс. кв. м жилых помещений, расположенных в 1 820 многоквартирных аварийных домах, в которых проживают более 27 тыс. человек. Но это жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года. В регионе существует проблема схода ветхих домов со свай. В настоящее время в Архангельске выявлено 129 зданий, требующих срочного расселения. "Они не вошли ни в одну программу, поскольку не были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Это вопрос сложный и актуальный, ищем механизмы как его решить, - отметил собеседник агентства. - Ускорение темпов строительства, вовлечение новых территорий в застройку, комплексное развитие территорий крайне важно. Самое сложное и дорогостоящее - это строительство дорожной инфраструктуры, особенно в тех местах, где ее нет. За счет того, что мы построим эти дороги, мы дадим толчок жилищному строительству, и строительству социальной инфраструктуры в наших крупнейших городах".

Цыбульский пояснил, что проекты, на которые берутся кредиты, были тщательно проработаны. "И мы максимально подбирали, чтобы эти деньги, которые являются недорогими и длинными, но все равно для дефицитного бюджета все возвратные деньги - к ним должен быть ответственный подход. Новых заявок мы пока не подготовили, потому что нам нужно начать реализовывать эти проекты и посмотреть, как эти деньги будут работать, и какой эффект на экономику и социальную сферу области они окажут", - добавил он.