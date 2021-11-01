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Борьба с изменениями климата

Премьер Эстонии призвала промышленно развитые страны сократить выбросы CO2

Кая Каллас отметила, что выполнение целей, поставленных парижскими климатическими соглашениями, неизбежно, "однако это требует международного сотрудничества и работающих на практике соглашений"

ТАЛЛИН, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала промышленно развитые страны мира снизить выбросы углекислого газа. Об этом она заявила на 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

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"Европейский союз поставил перед собой смелую цель по снижению выбросов CO2 и введению в использование природосберегающих технологий, - приводит ее слова Коммуникационное бюро правительства Эстонии. - Поэтому важно, чтобы и другие крупные промышленные регионы мира предприняли аналогичные шаги".

Она добавила, что выполнение целей, поставленных парижскими климатическими соглашениями, неизбежно, "однако это требует международного сотрудничества и работающих на практике соглашений".

Каллас также призвала входящие в G20 государства "поддержать те страны, которые уже страдают от негативных последствий изменений климата".

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ЭстонияБорьба с изменениями климатаКаллас, Кая
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