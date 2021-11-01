Росприроднадзор выявил 35 экологических нарушений на Уренгойской ГРЭС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Росприроднадзор при проведении проверки выявил 35 нарушений природоохранного законодательства на Уренгойской ГРЭС. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Радионова в своем Instagram.

"Проверили Уренгойскую ГРЭС, филиал АО "Интер РАО - Электрогенерация". Выявили 35 нарушений природоохранного законодательства", - написала она.

В частности, Росприроднадзор установил, что строительство одного из объектов на территории станции ведется без заключения экологической экспертизы. Кроме того, искажены сведения при инвентаризации источников вредных выбросов. "Компания эксплуатирует шламоотвал, объект размещения отходов, не внесенный в соответствующий госреестр, и допустила еще целый ряд нарушений в части обращения с отходами", - сообщила Радионова.

Ведомство также зафиксировало проблемы с очисткой сточных вод и неполную выплату платежей за нанесение вреда окружающей среде. "Все эти нарушения - следствие низкой ответственности исполнительского звена и отсутствия должного контроля со стороны руководства", - заключила глава Росприроднадзора.

В свою очередь, в пресс-службе Уренгойской ГРЭС заявили ТАСС, что замечания Росприроднадзора в адрес электростанции являются преимущественно следствием некорректного оформления документации, большую часть замечаний устранили еще на этапе проверки. "По оставшимся нарушениям ГРЭС ведет активную работу с региональным подразделением Росприроднадзора с целью принятия к учету информации, представленной комиссией", - отметили в пресс-службе электростанции.