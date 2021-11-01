ЦБ ожидает продолжения притока средств вкладчиков на рублевые вклады в октябре

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Банк России ожидает продолжения притока средств вкладчиков на срочные рублевые вклады в октябре, следует из доклада о денежно-кредитной политике регулятора.

"На фоне роста депозитных ставок восстанавливается приток средств на срочные депозитные счета населения. Срочные рублевые депозиты, сокращавшиеся почти два года, в августе и сентябре возобновили рост. При этом в сентябре рост срочных депозитов обеспечивался притоком новых средств вкладчиков, в отличие от ситуации в августе, когда срочные депозиты формировались преимущественно за счет перетока средств с текущих счетов. По предварительным данным, приток средств вкладчиков на срочные рублевые депозиты продолжился и в октябре", - отмечается в докладе.

По данным регулятора, средства населения в российских банках в сентябре выросли на 0,8% или на 273 млрд рублей после около нулевого роста в августе. При этом ЦБ отметил, что второй месяц подряд достаточно активно растут средства на срочных вкладах населения (+172 млрд рублей, или 0,9%). Регулятор указал, что привлекательность вкладов продолжает расти в условиях роста депозитных ставок.

Так, средняя максимальная ставка по вкладам в рублях достигла 6,33% в третьей декаде сентября, увеличившись на 0,2 п. п. по сравнению с августом и на более существенные 0,8 п. п. с июля.