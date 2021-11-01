КСК объявили конкурс на создание кабельной линии и парковки на курорте Архыз в КЧР

ЧЕРКЕССК, 1 ноября. /ТАСС/. АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК) объявило несколько конкурсов на выполнение работ по созданию кабельной линии и парковки на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Об этом говорится в материалах, размещенных на официальном сайте госзакупок.

"Право заключения договора на выполнение подрядных работ по созданию объекта: "Кабельная линия 35 кВ: ПС 35/10 кВ "Романтик" - РТП-1 "Северный склон" - РТП-2 "Лунная поляна" - РТП-3 "Дукка" всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Архыз". Третий этап - РТП-2 "Лунная Поляна" - РТП-3 "Дукка". <...> Начальная (максимальная) цена контракта - 688,269 млн рублей", - говорится в материалах одной из закупок.

Как отмечается, строительно-монтажные работы, включая подготовительные работы, разработку документации, сдачу объекта, должны быть завершены до 20 декабря следующего года. Согласно еще одной закупке, на курорте также планируется и создание парковки автомобильного транспорта. Начальная цена контракта, согласно конкурсной документации, составит 378,9 млн рублей.

Помимо этого, КСК выступает заказчиком еще одной закупки по поставке источника бесперебойного питания на курорте. Цена контракта составляет 249,8 тыс. рублей.

АО "КСК" создано в 2010 году для управления туристско-рекреационными особыми экономическими зонами в составе туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Под управлением компании находятся курорты "Архыз" (Карачаево-Черкесия), "Ведучи" (Чечня) и "Эльбрус" (Кабардино-Балкария). "Архыз" - горнолыжный курорт в Карачаево-Черкесии. В двух его туристических деревнях - Романтик и Лунная поляна - доступно 28 км широких трасс всех уровней сложности. Максимальная высота трасс - 2 840 м над уровнем моря.