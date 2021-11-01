Минвостокразвития заявило о росте объема торговли между ДФО и Южной Кореей на 14%

ТАСС, 1 ноября. Товарооборот между Россией и Республикой Корея увеличился на 56,8% за восемь месяцев 2021 года, объем торговли между Дальним Востоком и Южной Кореей вырос на 14%, сообщили журналистам в пресс-службе Минвостокразвития в понедельник.

"Благодаря высокому уровню межправительственных и межведомственных контактов между нашими странами заложен надежный фундамент партнерства в различных сферах. В прошлом году из-за пандемии интенсивность взаимодействия снизилась, однако в этом году наметилась позитивная динамика. <…> За восемь месяцев текущего года товарооборот между Республикой Корея и Российской Федерацией увеличился на 56,8% и составил $19,2 млрд. Объем торговли между Дальним Востоком и Республикой Корея вырос на 14%, регионы Дальнего Востока обеспечивают около 40% товарооборота, имеются все предпосылки для дальнейшего наращивания объемов как торгово-экономического, так и инвестиционного сотрудничества между нашими странами", - приводит пресс-служба слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова по итогам обсуждения основных направлений российско-корейского экономического и инвестиционного сотрудничества, которое провели в Сеуле министр и председатель комитета северного экономического сотрудничества при президенте Республики Корея Пак Чжон Су.

Комитет создали для развития связей в области транспортной логистики и энергетики с евразийскими государствами. В пресс-службе министерства добавили, что корейские компании уже реализуют на Дальнем Востоке несколько инвестиционных проектов, в том числе - с использованием льгот и преференций территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток. Рассматриваются новые проекты в сфере здравоохранения, портовой инфраструктуры, судоремонта, туризма, сельского хозяйства, науки и технологий, водородной энергетики. По словам Чекункова, Минвостокразвития и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики готовы помочь корейским компаниям в поиске партнеров для совместных инвестиционных проектов в макрорегионе и в налаживании экспорта продукции.

Председательство России в Арктическом совете и созданная в АЗРФ преференциальная зона создают дополнительные возможности для расширения российско-корейского сотрудничества в Арктике, добавили в пресс-службе. В числе приоритетных направлений - разработка и внедрение экологически безопасных технологий в промышленности, на транспорте, в энергетике, развитие международного судоходства по Северному морскому пути, в том числе с использованием новых видов топлива.

"Стратегическое партнерство в области судостроения реализуется на судоверфи "Звезда" в Приморском крае. Оно особенно важно в контексте развития среднего и малого предпринимательства. Планку перевоза углеводородов мы взяли - Севморпуть уже является признанным международным транспортным маршрутом для перевозки сжиженного природного газа. Сейчас наша главная цель - сделать его таким же маршрутом для контейнеров", - цитирует пресс-служба Чекункова.

Форум в Ульсане

Глава Минвостокразвития находится в Республике Корея с рабочим визитом и возглавляет российскую делегацию на форуме российско-корейского межрегионального сотрудничества, который пройдет 3-4 ноября в Ульсане. Участие в форуме принимают представители институтов развития и государственных структур, руководители крупнейших российских компаний, губернаторы регионов Дальнего Востока и Арктики.