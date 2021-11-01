Боррель утверждает, что РФ пыталась повлиять на евровыбор Молдавии на переговорах по газу

БРЮССЕЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель утверждает, что Россия на переговорах с Молдавией по газу пыталась "повлиять на выбор Молдавии по укреплению партнерства с ЕС".

"На протяжении многих лет мы видели попытки производителей нефти и газа использовать свой экспорт в качестве "оружия" в международных отношениях, - написал Боррель в понедельник в своем блоге. - Последний пример - это Молдавия, где Россия пыталась увязать переговоры по новому контракту по поставкам газа с политическими соображениями, такими как выбор молдавской стороны в пользу укрепления отношений с ЕС".

В связи с этим Боррель призвал к ускорению "зеленого перехода", который, по его словам, "должен ослабить влияние производителей углеводородов на другие страны".

На прошлой неделе Молдавия и "Газпром" согласовали продление контракта на поставку топлива сроком на пять лет. По итогам встречи министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м. и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. Спыну уточнил, что при обсуждении в Санкт-Петербурге вопроса о дальнейших поставках газа "не было никакой политизации переговоров, обсуждались только вопросы коммерции". "Нам удалось добиться выгодной для страны цены на газ", - сказал вице-премьер, отметив, что "рыночная цена сейчас в среднем составляет $900-940". При этом он добавил, что "тариф на газ для потребителей Молдавии вырастет". Стороны также договорились провести в 2022 году независимый аудит задолженности республики и обсудить сроки ее погашения.