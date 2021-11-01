Байден: крупным экономикам надо расширить свои обязательства по сокращению выбросов

ГЛАЗГО, 1 ноября. /ТАСС/. Основным экономикам мира следует расширить взятые на себя обязательства по сокращению объемов выбросов парниковых газов. Такое мнение выразил президент США Джо Байден, выступая в понедельник на одном из мероприятий в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

Американский лидер напомнил, что Парижское соглашение провозглашает цель сократить выбросы парниковых газов и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления на уровне 1,5 градуса.

"Однако эта математика сработает только в том случае, если каждое государство сыграет свою роль, а те страны, которым не хватает материальных возможностей, получат необходимую помощь. Каждой крупной экономике, на мой взгляд, необходимо увеличить свои цели в рамках Парижского [соглашения] до уровней, благодаря которым решение поставленной задачи будет находиться в пределах досягаемости, а затем и продолжать повышать планку", - заявил Байден.

Парижское соглашение по климату было принято в 2015 году на конференции ООН. На COP26 будут подведены итоги пятилетнего цикла, стартовавшего с подписанием климатических договоренностей в Париже.