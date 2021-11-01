Минтруд предложил облегчить проверку статуса опекунов недееспособных при операциях в банке

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Минтруд подготовил проект закона, по которому банки смогут подтверждать дееспособность гражданина, а также статус его опекуна без предоставления бумажных документов. Это упростит проведение банковских операций, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Минтруда.

"Минтруд подготовил проект закона, согласно которому кредитные организации смогут подтверждать дееспособность гражданина, а также статус опекуна или попечителя недееспособного гражданина без предоставления бумажных документов - через ЕГИССО. Это упростит проведение такими гражданами ряда банковских операций и даст возможность пользоваться онлайн-сервисами банков. Соответствующий проект закона Минтрудом России размещен для общественного обсуждения", - сообщили в министерстве.

В Минтруде добавили, что в настоящее время при совершении ряда операций, например открытии номинального счета, документы, подтверждающие статус, необходимо предоставить в банк в бумажном виде. "После вступления в законную силу федерального закона кредитные организации смогут в автоматизированном режиме сверять, действительно ли подопечный является недееспособным, а также имеет ли право гражданин, который обратился в банк как опекун или попечитель, действовать в интересах другого человека", - пояснили в министерстве. Таким образом, подключение к государственной информсистеме позволит обеспечить максимальную безопасность таких операций и предоставлять банковские услуги таким гражданам проще и быстрее.

"Ежегодно в банках совершается почти 20 млн операций в интересах подопечных, открыто более 400 тыс. номинальных счетов, владельцами которых являются опекуны недееспособных или ограниченных в дееспособности граждан", - рассказал замглавы Минтруда России Алексей Скляр.

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