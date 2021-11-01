Мишустин во вторник встретится с премьер-министром Казахстана в Москве

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 2 ноября в Москве проведет переговоры с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Главы правительств планируют обсудить ключевые вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, ход реализации крупных совместных проектов в энергетической, промышленной, транспортной и других областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Мишустин и Мамин также рассмотрят актуальные вопросы взаимодействия в Евразийском экономическом союзе и Содружестве Независимых Государств (СНГ).

Российско-казахстанское сотрудничество

В аппарате правительства РФ напомнили, что Россию и Казахстан "связывают многолетние традиции дружбы и взаимопомощи, культурная и духовная общность". Активно ведется торгово-экономическое, внешнеполитическое, военно-техническое, межрегиональное, межпарламентское и культурно-гуманитарное сотрудничество, перечисляется в материалах к встрече. В кабмине также отметили динамику восстановления и наращивания взаимной торговли. Ее объем, по данным за январь-август нынешнего года, увеличился на 34,5%, до 16,1 млрд долларов к аналогичному периоду 2020 года.

Кроме того, как отметили в аппарате правительства, постоянно ведется работа по развитию и совершенствованию правовой базы сотрудничества регионов России и Казахстана. Так, в настоящее время действует 67 соглашений о разностороннем сотрудничестве между регионами.

"Президентами России и Казахстана поставлены задачи в сфере экологии и рационального природопользования, транспорта и транспортной логистики, молодежной политики. Озвучен ряд перспективных инициатив в области атомной и водородной энергетики. В частности, Казахстану предложено рассмотреть возможность создания АЭС по российскому дизайну", - уточняется в материалах к переговорам Мишустина и Мамина. Кроме того, большое внимание уделяется и развитию транспортно-логистического потенциала России и Казахстана.

Преимущества российско-казахстанского партнерства в полной мере проявились в условиях пандемии коронавирусной инфекции, продолжили в аппарате кабмина. В частности, "в кратчайшие сроки" было согласовано и начато совместное производство российской вакцины "Спутник V" на Карагандинском фармацевтическом комплексе, с начала года в Казахстан доставлена субстанция для розлива 7,25 млн комплектов вакцины.