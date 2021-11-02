Додон заявил, что тарифы на газ в Молдавии существенно вырастут

КИШИНЕВ, 1 ноября. /ТАСС/. Тарифы на газ в Молдавии по новому контракту с "Газпромом" вырастут почти вдвое, власти должны в связи с этим помочь малоимущему населению. Об этом заявил в понедельник в эфире телеканала Prime бывший президент Молдавии Игорь Додон, комментируя подписанный контракт по поставкам газа в республику.

"Тариф на газ для конечных потребителей станет как минимум в два раза больше. Минимум восемь, максимум - 14 леев (от 40 до 80 центов) за кубометр", - отметил Додон, сообщив, что новая цена будет утверждена в самое ближайшее время. Ранее тариф на газ был на уровне 4 леев (около 25 центов).

"Это существенное повышение, которое негативно скажется как на бытовых потребителях, так и на экономических агентах, вызовет цепное повышение цен. Чтобы смягчить последствия для населения, нужно в срочном порядке внедрить механизм компенсации роста тарифа для всех без исключения, а не только для определенных категорий граждан. Как это можно сделать? За счет внешних займов, субсидий из бюджета, аннулирования действующего НДС в размере 8% на поставки газа в страну", - отметил Додон. Он подчеркнул, что Молдавия могла подписать более выгодный контракт с "Газпромом", если власти вовремя начали бы переговоры, а не за считанные дни до истечения прежнего контракта.

На прошлой неделе Молдавия и "Газпром" согласовали продление контракта на поставку топлива сроком на пять лет. По итогам встречи глава молдавской делегации вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что новая цена на газ для республики в ноябре составит $450 за 1 тыс. куб. м и будет изменяться в зависимости от ситуации на рынке. В прошлом году республика импортировала газ в среднем за $148, поэтому, по его словам, внутренние тарифы на газ в Молдавии будут пересматриваться.

В последние недели в республике образовался дефицит газа, так как контракт с "Газпромом" истек в конце сентября. Часть предприятий Молдавии была переведена на мазут из госрезерва, в стране ввели режим ЧП и запустили поиск альтернативных поставщиков газа. Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 2,9 млрд куб. м (1,6 млрд куб. м приходится на Приднестровский регион). Это в среднем 8 млн куб. м газа в день без учета растущего потребления в зимний период.